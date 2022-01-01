新北元旦升旗 侯友宜盼團結創造希望與機會

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新北市政府元旦升旗典禮1日上午在東側廣場舉行，由板橋高中、福和國中、仁愛國小學生與市長侯友宜（右2）一起領唱國歌、國旗歌。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天在元旦升旗典禮時表示，台灣走過去年艱困疫情，面對Omicron病毒挑戰，期盼民眾在經濟艱困中獲得公平正義對待，以包容、尊重與體諒，團結創造希望與機會。

新北市府升旗典禮上午在東側廣場舉行，侯友宜在典禮後致詞表示，新北市走過去年風雨一年，希望大家新年平安並全力以赴展開新氣象。

侯友宜說，面對經濟困頓、物價上漲、薪資調整有限的各類挑戰，希望民眾在新年要獲得公平正義的對待，政府想出經濟快速復甦的方式，可以獲得安居樂業的生活，期待市民與市府團隊一起合作。

他說，新的一年不希望看到各種紛擾，台灣走到今天得來不易的生活，新北市雨過天晴，要如同繽紛顏色的彩虹，以包容、體諒、尊重多元族群，才能創造更美麗的共榮，以不同的聲音凝聚力量，帶來希望與機會。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面，侯友宜說，去年面對2種變異株病毒的挑戰與經驗，今年要檢視自己是否準備好面對Omicron病毒新一波艱鉅挑戰，是否從龐大國際確診案例中記取教訓與準備。

新北市府今天的升旗典禮由板橋高中、福和國中、仁愛國小學生領唱國歌、國旗歌；因應國際疫情緊繃而縮小規模，除市府行政團隊、民意代表與里長代表，改以線上直播，也由三重商工儀隊花式操槍表演。

市府民政局表示，今年元旦升旗除板橋區主場，各區公所嚴守防疫規範，也同步辦理小型升旗典禮，以唱國歌展現熱忱愛國心。（編輯：方沛清）1110101

新北市政府元旦升旗典禮1日上午在東側廣場舉行，今年因應國際疫情緊繃而縮小規模。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月1日

新北市政府1日在東側廣場舉辦元旦升旗典禮，因應疫情以線上直播，三重商工儀隊進行花式操槍表演。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月1日