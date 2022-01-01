主持元旦升旗典禮 林右昌：基隆進步不會停滯

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（中央社記者沈如峰基隆1日電）基隆市政府今天在成功國民小學舉行元旦升旗典禮，基隆市長林右昌表示，這雖是他最後一次以市長身分主持，但基隆進步不會停滯，希望市民與基市府繼續努力，找回城市榮光。

元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」活動清晨6時15分在成功國小操場舉行，林右昌率基市府團隊首長迎新年。

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林右昌表示，去年很辛苦，直到現在全球仍籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾下，但台灣在政府領導、民間協助與所有國民配合支持下，疫情非常平穩；從去年中本土疫情發生後，很短時間內完成歸零，這在全球防疫工作可說是奇蹟。

他說，展望2022年，基隆很多建設將陸續完工啟用，他會率領基市府團隊繼續努力。此外，今年4月基隆辦城市博覽會時，會讓更多市民了解施政成果及城市進步、蛻變，並讓國民一起分享及見證基隆成長。（編輯：李明宗）1110101