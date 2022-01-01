楊勇緯林威助領唱國歌 盧秀燕：打造幸福宜居城市

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市政府今天舉辦元旦升旗典禮，柔道好手楊勇緯、中信兄弟總教練林威助領唱國歌。台中市長盧秀燕表示，以「富市台中、新好生活」為施政目標，打造幸福宜居國際化城市。

台中市政府今天上午在府前廣場舉辦元旦升旗典禮，楊勇緯、林威助一同領唱國歌，中信兄弟投手吳哲源及陳柏豪擔任升旗手，盧秀燕率市府團隊與市民齊唱國歌。

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盧秀燕致詞表示，昨晚告別了疫情嚴重、充滿困難挑戰的一年，但這一年大家沒有害怕、退怯、浪費，反而展現勇氣和韌性，化危機為轉機。她也細數去年市府在交通、體育、幼托、經濟、防疫上努力的成果。

盧秀燕表示，市府以「富市台中、新好生活」為施政目標，台中要進步，繼續攜手勇敢前進。市府會有效使用市議會通過的預算，在教育文化、環保生態、社會弱勢、經濟觀光、交通運輸、治安公安、建設水利、財政紀律、人事政風及便民服務等各面向，全力全方位施政，繼續打造幸福宜居的國際化城市。（編輯：郭諭儒）1110101

台中市政府1日上午在府前廣場舉辦元旦升旗典禮，柔道好手楊勇緯（右）、中信兄弟總教練林威助（左）領唱國歌。中央社記者趙麗妍攝 111年1月1日