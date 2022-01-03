防疫旅館群聚 侯友宜：會帶隊不斷抽查守住防線

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（中央社記者王鴻國新北3日電）台北、桃園近期陸續發生防疫旅館群聚情形，新北市長侯友宜今天表示，新北市防疫旅館多，壓力很大，他會帶隊抽查防疫旅館，希望藉不斷重複抽檢，守住防疫旅館這條防線。

此外，侯友宜下午出席在新板希爾頓飯店召開的新北市防疫旅館感染管制精進會議，研擬最新應變措施。

侯友宜今天主持三峽區光明市民活動中心啟用儀式，他接受媒體聯訪時針對台北、桃園近期相繼出現防疫旅館COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚情形指出，這一段時間，新北市府對春節專案非常得緊張。

他表示，國外在Omicron變異株肆虐下，境外移入案例越來越多，新北市有38家防疫旅館共3456個房間，壓力很大。

他指出，在春節專案一開始的時候，市府就請專家管控規劃紅、黃、綠3區進行防疫，他也會帶隊去做抽查，希望藉不斷重複抽檢，能夠守住防線。

侯友宜表示，希望在防疫旅館一定要把它守住，在春節高峰期間，每天都會去盯防疫旅館的整個狀況，希望大家全力以赴，守住防疫旅館這條防線，讓大家都能夠過一個好年。（編輯：戴光育）1110103