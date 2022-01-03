更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增4例本土、30例境外移入 無死亡
首頁 / 地方

防疫旅館群聚 侯友宜：會帶隊不斷抽查守住防線

2022/1/3 16:02（1/3 17:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社製圖）
（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北3日電）台北、桃園近期陸續發生防疫旅館群聚情形，新北市長侯友宜今天表示，新北市防疫旅館多，壓力很大，他會帶隊抽查防疫旅館，希望藉不斷重複抽檢，守住防疫旅館這條防線。

此外，侯友宜下午出席在新板希爾頓飯店召開的新北市防疫旅館感染管制精進會議，研擬最新應變措施。

侯友宜今天主持三峽區光明市民活動中心啟用儀式，他接受媒體聯訪時針對台北、桃園近期相繼出現防疫旅館COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚情形指出，這一段時間，新北市府對春節專案非常得緊張。

他表示，國外在Omicron變異株肆虐下，境外移入案例越來越多，新北市有38家防疫旅館共3456個房間，壓力很大。

他指出，在春節專案一開始的時候，市府就請專家管控規劃紅、黃、綠3區進行防疫，他也會帶隊去做抽查，希望藉不斷重複抽檢，能夠守住防線。

侯友宜表示，希望在防疫旅館一定要把它守住，在春節高峰期間，每天都會去盯防疫旅館的整個狀況，希望大家全力以赴，守住防疫旅館這條防線，讓大家都能夠過一個好年。（編輯：戴光育）1110103

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族