新竹縣辦2場疫苗接種 打第1、2劑送禮券200元

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新竹縣政府8日將於新竹縣婦幼館與台北榮民總醫院新竹分院，各辦一場大型COVID-19疫苗接種活動，凡年滿18歲以上者，皆可到此施打第1劑或第2劑疫苗，並發200元禮券。圖為新竹縣長楊文科（中）日前關心疫苗接種情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣婦幼館與台北榮民總醫院新竹分院，8日辦理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，凡年滿18歲以上者，皆可到此施打第1劑或第2劑疫苗，並發200元禮券。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府於8日在新竹縣婦幼館與台北榮民總醫院新竹分院，各辦一場大型COVID-19疫苗接種活動，針對18歲以上施打第1劑或第2劑的民眾，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打，無需事前報名。

縣府表示，2場活動在上午9時至中午12時安排BNT疫苗接種，下午1時至3時30分安排莫德納疫苗接種。前往施打的民眾，還可領到價值新台幣200元的超商禮券。

衛生局表示，因應中央1922疫苗平台暫時關閉服務，為加強疫苗接種服務，新竹縣元旦起至1月14日期間，規劃58家醫療院所提供第3劑追加接種專診服務，符合第2劑疫苗施打日期滿5個月條件者，可施打第3劑疫苗。

另外，也提供民眾就近至醫療院所接種第1、2劑，即日起至1月14日規劃62家醫療院所，提供莫德納、BNT、AZ及高端疫苗接種服務。

新竹縣長楊文科透過新聞稿指出，他感謝各醫療院所配合開設專診（含第3劑追加劑）服務，也提醒民眾攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡）。（編輯：李錫璋）1110105