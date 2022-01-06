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台南違規廣告林立 110年12月中旬起已強拆784件

2022/1/6 15:52（1/6 18:06 更新）
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台南競選宣傳廣告林立街頭，加上建設公司等其他大型違規廣告物，影響道路安全，台南市政府自110年12月14日起展開強制拆除，迄今已拆除784件違規廣告物。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月6日
台南競選宣傳廣告林立街頭，加上建設公司等其他大型違規廣告物，影響道路安全，台南市政府自110年12月14日起展開強制拆除，迄今已拆除784件違規廣告物。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月6日
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南房地產水漲船高，今年又逢選舉年，選舉看板及建案廣告林立，台南市政府去年12月14日起展開強制拆除，迄今已拆除784件違規廣告物。

市府今天發布新聞稿指出，今年選舉年，競選宣傳廣告林立街頭，加上建設公司等其他大型違規廣告物，影響道路安全，市府依行政程序法張貼違規公告單限期改善，屆期未改善者強制拆除。

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工務局統計，台南市市道南74線、173線、176線、182線等道路及路口處違規廣告影響交通視線，屢遭陳情檢舉，工務局去年12月14日執行強制拆除作業後，迄今已拆除溪北地區356件、溪南地區428件等共784件違規廣告物。

工務局表示，工務局早已備妥大型拆除機具待命中，工務局及各區公所也加強通報轄內違規廣告，除依違章建築程序強制拆除外，也將依建築法第95-3條及台南市廣告物管理自治條例規定，違規部分可處新台幣4萬元至20萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1110106

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