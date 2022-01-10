桃機病例增 侯友宜：入境快速PCR採檢減風險

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（中央社記者王鴻國新北10日電）桃機疫情升溫，新北市長侯友宜今天表示，中央將對旅客入境快速PCR採檢「早就該做」。新北防疫警戒是否升級，他未正面回應，他說現階段落實防疫、打第3劑疫苗並戴緊口罩。

侯友宜今天上午視察大潤發量販店土城店的防疫措施，從入口到收銀台等流程一一檢視，他接受媒體聯訪表示，春節將屆，各大賣場超市人多，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株已進入社區，更應嚴格落實防疫作為。

媒體詢及防疫警戒是否應升級，侯友宜表示，現階段最重要的是把民眾因前一段疫情穩定的心情拉回來，嚴格落實防疫、施打第3劑疫苗，尤其口罩戴上等於多增加1劑疫苗，希望大家都能把口罩戴緊。

對於中央流行疫情指揮中心擬調整入境採檢規定，長程班次需快速PCR採檢作為，侯友宜表示肯定，入境快速PCR採檢「早就應該要做了」，這樣可以減少機場到防疫旅館的風險，阻絕境外是防疫上的不二法門。

他表示，由於境外移入人數愈來愈多，在桃園又出現多起本土案例，新北戒慎恐懼，一切以防疫作為最重要，在醫院長照已取消探視，會隨疫情作好滾動式整備，嚴防本土病例在新北市發生。（編輯：郭諭儒）1110110