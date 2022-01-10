造福骨缺損患者 高雄大學研究蛋殼變骨材

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高雄大學10日召開記者會發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左4）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，可望成為骨缺損患者更優質又平價的醫材選擇。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄大學發表最新研究成果，化工及材料工程系教授何文福利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，且使用後骨骼癒合情況佳，可望成為優質平價的新醫材。

高雄大學今天召開記者會發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福，利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，無細胞毒性，使用後骨骼癒合情況，較國內常見屬第2類醫材的化學合成骨粉表現佳，預估售價也不會比較貴，可望成為骨缺損患者更優質又平價的醫材選擇。

高雄大學校長陳月端表示，何文福主持的「生醫材料與先進製程實驗室」，長期投入生醫材料研究開發，曾獲高雄大學民國108年度傑出研究教師獎，日前更從全球近700萬名科學家中脫穎而出，獲美國史丹佛大學（Stanford University）遴選為「世界排名前2%頂尖科學家」。何文福率領團隊以蛋殼製成人工骨粉則是近期執行科技部「國際產學聯盟」計畫成果。

民眾可能因為疾病、意外、老化、退化等因素造成骨缺損，為了增進復原、填補缺損，須使用補骨醫材。何文福解釋，氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite）是補骨醫材的重要成分。目前常見用豬、牛骨製成，或用化學藥劑合成，前者可能有疾病傳染疑慮，後者則是骨癒合能力較弱。

何文福表示，團隊開發以蛋殼製成的骨粉沒有添加生長因子藥物，但因蛋殼本身含有納、鎂、鍶等微量元素，細胞活性佳、且容易降解吸收，在促進骨骼成長、癒合效果比市售同類型骨粉好很多，並與有添加成長因子藥物的三類醫材相當。

何文福也說，蛋殼原料易取得、製程不繁瑣，只要將雞蛋殼去膜磨粉，加入特殊配方即可合成氫氧基磷灰石，再依需求燒結出不同粒徑等級，就可製成填補材料，如牙科常用的多孔顆粒材料，或骨科需要的粉體、微球體、多孔支架、高承受力塊材等。

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高雄大學指出，現行核准使用的化學合成人工骨粉歸類為「二類醫材」，痛點是長骨效果緩慢；若添加「生長因子」則列為「三類醫材」效果顯著但價格昂貴，國產品牌行情每公克動輒新台幣3000元，外國大廠更是8000元起跳。

高雄大學表示，這項產品已開始申請專利，並陸續與國內精密陶瓷製造商、蛋品生產大廠合作或洽詢，盼能盡速投入市場，讓骨缺損患者有更優質又平價的人工骨粉醫材選擇。（編輯：郭諭儒）1110110

高雄大學10日發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，無細胞毒性，且使用後骨骼癒合情況佳。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日