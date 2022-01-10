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造福骨缺損患者 高雄大學研究蛋殼變骨材

2022/1/10 15:06（1/10 15:21 更新）
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高雄大學10日召開記者會發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左4）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，可望成為骨缺損患者更優質又平價的醫材選擇。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
高雄大學10日召開記者會發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左4）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，可望成為骨缺損患者更優質又平價的醫材選擇。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄大學發表最新研究成果，化工及材料工程系教授何文福利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，且使用後骨骼癒合情況佳，可望成為優質平價的新醫材。

高雄大學今天召開記者會發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福，利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，無細胞毒性，使用後骨骼癒合情況，較國內常見屬第2類醫材的化學合成骨粉表現佳，預估售價也不會比較貴，可望成為骨缺損患者更優質又平價的醫材選擇。

高雄大學校長陳月端表示，何文福主持的「生醫材料與先進製程實驗室」，長期投入生醫材料研究開發，曾獲高雄大學民國108年度傑出研究教師獎，日前更從全球近700萬名科學家中脫穎而出，獲美國史丹佛大學（Stanford University）遴選為「世界排名前2%頂尖科學家」。何文福率領團隊以蛋殼製成人工骨粉則是近期執行科技部「國際產學聯盟」計畫成果。

民眾可能因為疾病、意外、老化、退化等因素造成骨缺損，為了增進復原、填補缺損，須使用補骨醫材。何文福解釋，氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite）是補骨醫材的重要成分。目前常見用豬、牛骨製成，或用化學藥劑合成，前者可能有疾病傳染疑慮，後者則是骨癒合能力較弱。

何文福表示，團隊開發以蛋殼製成的骨粉沒有添加生長因子藥物，但因蛋殼本身含有納、鎂、鍶等微量元素，細胞活性佳、且容易降解吸收，在促進骨骼成長、癒合效果比市售同類型骨粉好很多，並與有添加成長因子藥物的三類醫材相當。

何文福也說，蛋殼原料易取得、製程不繁瑣，只要將雞蛋殼去膜磨粉，加入特殊配方即可合成氫氧基磷灰石，再依需求燒結出不同粒徑等級，就可製成填補材料，如牙科常用的多孔顆粒材料，或骨科需要的粉體、微球體、多孔支架、高承受力塊材等。

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高雄大學指出，現行核准使用的化學合成人工骨粉歸類為「二類醫材」，痛點是長骨效果緩慢；若添加「生長因子」則列為「三類醫材」效果顯著但價格昂貴，國產品牌行情每公克動輒新台幣3000元，外國大廠更是8000元起跳。

高雄大學表示，這項產品已開始申請專利，並陸續與國內精密陶瓷製造商、蛋品生產大廠合作或洽詢，盼能盡速投入市場，讓骨缺損患者有更優質又平價的人工骨粉醫材選擇。（編輯：郭諭儒）1110110

高雄大學10日發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，無細胞毒性，且使用後骨骼癒合情況佳。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
高雄大學10日發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福（左）利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，無細胞毒性，且使用後骨骼癒合情況佳。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
高雄大學10日發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，希望讓骨缺損患者有更優質又平價的人工骨粉醫材選擇。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
高雄大學10日發表最新研究成果，化學工程及材料工程學系教授何文福利用易取得的蛋殼做成補骨材料，可視需求製成多孔材料填補骨骼，希望讓骨缺損患者有更優質又平價的人工骨粉醫材選擇。中央社記者曾以寧攝 111年1月10日
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