台南加強防疫 重啟線上直播記者會

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台南市政府10日下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，市長黃偉哲（中）宣布加強各項防疫措施。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府今天下午召開已暫停一段時間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，宣布各項防疫措施，呼籲民眾採買年貨時遵守防疫規定，並將提高疫苗施打量能。

台南市長黃偉哲在記者會中表示，因應年關將近，各傳統市場及年貨大街都將加強防疫措施，希望民眾要全程戴口罩、落實實聯制登記、保持社交距離，市場及夜市也必須管制主要出入口、提供體溫量測及酒精、洗手設備、禁止邊走邊吃及試吃、定期環境清消。

黃偉哲表示，市府經濟發展局持續針對市場、夜市等場所不定期進行聯合稽查，至今已累計開出168張罰單，堅守防疫工作。

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他說，考量近期陸續出現本土病例，呼籲年滿18歲以上已完整接種疫苗者儘快接種追加劑，市府並將持續查核防疫旅宿的防疫動線、清消流程、房間設備，要求防疫旅宿相關工作人員、防疫計程車司機務必接種追加劑。

黃偉哲表示，目前台南市大型醫院施打疫苗部分，成大醫院於15日加開7600個名額，奇美醫院15日開放500劑BNT疫苗，22日有1000劑莫德納疫苗，市府將依據民眾需求數量與中央協商調配。（編輯：屈享平）1110110