疫情升溫 台南各校戶外教學暫緩跨縣市移動

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（中央社記者張榮祥台南11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市政府今天宣布台南各學校戶外教學活動暫緩跨縣市移動、增加體溫量測次數、啟動停課不停學機制，且鼓勵教師儘速施打第3劑疫苗。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，國內疫情受Omicron變種病毒傳播，中央流行疫情指揮中心已宣布延長第2期警戒至1月24日，台南各級學校適逢學期末，台南市長黃偉哲也責成教育局全面盤點校園防疫措施。

教育局宣布，台南各校戶外教學活動即日起暫緩跨縣市移動，訂定校園防疫措施，啟動停課不停學機制，強化自主健康管理，增加體溫量測次數，鼓勵教師儘速施打第3劑疫苗，全面防護校園師生安全。

教育局長鄭新輝表示，市府考量北部疫情狀況，台南市各級學校戶外教學活動範圍，以台南市市內為原則，暫緩跨縣市移動，直到疫情舒緩為止。

他說，台南學校寒假學生輔導及營隊活動，以維持實體活動為原則，若中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒提升至第3級，學校將取消活動並辦理退費。

至於台南學校停課標準，鄭新輝表示，班級內有1名教師或學生被衛生單位匡列疑似個案時，班級停課2天、全校停課1天；班級內有1名教師或學生確診時，班級停課14天、全校停課3天；學校2名教師或學生確診時，全校停課14天。

另外，學校也可啟動預防性停課措施，學生同住家人如經衛生單位匡列，但學生未受匡列，校方同意給予學生防疫假停課2天，等候家人篩檢結果，降低可能傳染風險。

鄭新輝說，教育局延續先前停課不停學各項工作，低年級學生須由家長陪同學習者，應採用家長最為便捷的線上學習方式；各校應在本週前全面盤點載具數量，寒假前完成線上學習模擬演練，以確保學生受匡列或預防性停課時，仍可在家與班級師生同步線上學習。

教育局資訊中心表示，教育局已對學生借用載具及網卡需求，規劃6大分區12校調度，學生如有需求，學校可直接通知各分區負責學校協助。目前4G sim卡6341張、4G分享器733台、平板電腦392台；教育部補助購置3600顆視訊鏡頭近期將發送分區學校使用。

教育局人員說，教育局全面要求各校加強防疫措施，包含在校期間除飲食外，應全程戴口罩並維持社交距離，恢復入校前及下午上課前應量測體溫，落實健康監控；各校應加強落實入校各項防疫措施，並隨時視疫情因應調整。

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台南市各高國中學生14日將完成疫苗施打，各級學校、幼兒園、補習班及課照中心教師，若符合第3劑疫苗接種資格，應儘快施打，提升保護力；民眾也應配合校園門禁管制，學生在校期間非必要不入校，課後校園開放時間進入校園，應落實實聯制及全程戴口罩，保持社交距離，保障學生健康安全。

台南市政府衛生局也發布新聞稿表示，衛生局和觀光旅遊局今天到連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，落實入住旅客TOCC詢問、清消作業、從業人員健康管理及追蹤，並儘快接種疫苗追加劑；交通場站、大眾運輸工具今天進行預防性清消，並要求權管單位每天落實清消作業。（編輯：郭諭儒）1110111