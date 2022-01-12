男子欠款欠稅數十萬 祖產險遭查封才甘願繳納

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）苗栗縣一名男子因長期欠繳罰款、高速公路通行費與牌照稅、燃料稅等共新台幣18萬餘元，近期收到名下土地及房屋被查封的通知，才趕緊提出繳納方案。

法務部行政執行署新竹分屬今天發新聞稿表示，苗栗一名男子於107年1月29日清晨3時許開車行經竹南鎮，因拒絕接受酒測遭裁罰9萬元並吊銷執照，其後不知悔改仍駕駛車輛再遭罰2萬4000元，且還有數筆未繳納高速公路通行費。

另外，這名男子也有自108年度起累欠之各年度牌照稅款及多筆汽車燃料費，總計115筆案件、滯欠金額約18萬餘元，新竹分署依法查封他繼承而來的所有土地及房屋。

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執行署新竹分屬表示，該男子收到罰單及稅款仍不繳納，新竹分署受理後即對該男子名下財產展開調查，發函囑託地政機關辦理查封登記男子所有名下土地及房屋，並核發薪資扣押命令。

新竹分屬指出，男子因擔心薪資扣押命令會遭公司解僱，甚至祖產不保，立即至新竹分署說明，表示不會再逃避繳納責任，已協商用分期付款方式陸續納款，目前正在審核中。（編輯：張銘坤）1110112