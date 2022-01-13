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孟春社區暨聯合服務中心落成 盧秀燕謝蔡其昌協助

2022/1/13 18:16（1/13 18:21 更新）
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台中大甲孟春社區暨聯合服務中心落成，13日舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕（立者前排右7）、立法院副院長蔡其昌（立者前排右6）同台。中央社記者趙麗妍攝 111年1月13日
台中大甲孟春社區暨聯合服務中心落成，13日舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕（立者前排右7）、立法院副院長蔡其昌（立者前排右6）同台。中央社記者趙麗妍攝 111年1月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市大甲區孟春社區暨聯合服務中心今天舉行落成典禮，市長盧秀燕肯定活動中心場地大、設備好，她也感謝同場出席的立法院副院長蔡其昌，讓市民有舒適的社區活動場域。

大甲區孟春社區暨聯合服務中心興建歷時4年，投入新台幣3178萬元經費，1樓為日間照護空間，2樓為社區活動中心、里辦公室，今天舉辦落成啟用典禮，盧秀燕、蔡其昌等人出席。

盧秀燕致詞指出，孟春社區暨聯合服務中心興建一波三折，市府編列預算，但尚未開工，廠商便出問題，經過調整計畫、重新跑流程，耗時4年終於完工啟用。盧秀燕感謝蔡其昌向中央爭取經費，以及轄區市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌的支持。

蔡其昌表示，自己是來幫民眾解決問題，大家多了遮風避雨活動空間還結合日照，可造福日南地區長輩，也期盼市府多加支持，解決更多事情。

盧秀燕說，大甲首座武陵市民活動中心也竣工，將正式啟用，市府持續在大甲推動公共建設發展，讓民眾有更多活動空間可選擇。

林佳龍辦公室指出，孟春社區暨聯合服務活動中心，在2018年前市長林佳龍任內，向衛福部申請前瞻計畫，第一期工程經費獲補助1564萬3000元。（編輯：謝雅竹）1110113

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