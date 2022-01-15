「雙后送暖」發物資助民 外國朋友也感受媽祖愛心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東東海龍門天聖宮與雲林北港朝天宮合作，15日在台東鐵花新聚落舉辦「愛你愛妳、雙后送暖」活動，現場除發放物資，也免費提供40個攤位，協助在地小農販售農特產品。中央社記者盧太城台東攝 111年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東東海龍門天聖宮合作雲林北港朝天宮，今天在台東鐵花新聚落舉辦「雙后送暖」發物資助弱勢，現場也免費提供攤位給小農販售農特產品，到台東旅遊的日本人也受到感動。

東海龍門天聖宮去年辦理「2021台東媽祖文化祭」邀集全台9大百年宮廟遶境除疫，今年再與北港朝天宮合作發放物資。

「愛你愛妳、雙后送暖」活動上午9時30分在鐵花新聚落登場，人潮絡繹不絕，除發放物資也免費提供40個攤位，協助在地小農販售農特產品，許多在地小農將自己栽種的農作及特色食品販售，買氣熱烈，小農臉上喜悅心情表露無遺。來自日本的魯娜說「原來台灣的媽祖這麼有愛心，傳遞正能量，太棒了」。

也有民眾到免費義剪的攤位剪頭髮，希望在新年有新氣象，還有人享受免費的推拿、放鬆身心。現場異國香氛蠟燭DIY教學和「稜轎腳」也深受歡迎。而擲筊拿獎金比賽，吸引很多人躍躍欲試，擲出最多聖杯的民眾開心抱走新台幣2000元現金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東海龍門天聖宮總幹事林春吉接受中央社記者訪問時表示，匯集各界資源發放物資助民活動至今已持續超過10年，今天發放給700多名收到通知的中低收入戶老人，北港朝天宮也捐出500份物資給偏鄉地區弱勢，100份請台東縣議員李數奼協助發放給綠島的弱勢居民。

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延後，國內各行各業受到影響，也衝擊到弱勢生活，農曆春節即將到來，為弘揚媽祖慈悲救苦救難的精神，集合各界資源助弱勢，喚起社會響應關懷。（編輯：郭諭儒）1110115