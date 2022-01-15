本土個案增加 陳其邁強烈建議暫時勿跨區校外教學

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）國內Omicron個案連日增加，高雄市長陳其邁今天表示，強烈建議學校暫時不要跨區前往有本土傳染個案縣市，進行跨區戶外活動或旅遊，若要去也應提報防疫計畫給教育局審查。

年節將近，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株境外移入及本土個案連日增加，陳其邁下午出席「虎虎生豐」2022三鳳過好年活動表示，希望大家今年能分散去年貨大街採買，有些特殊的規定比如說熱食要加蓋、或不能試吃、邊走邊吃，市府會看實際狀況調整，假如情節嚴重也會開罰。

陳其邁說，高雄現在沒有Omicron本土感染個案，看起來也沒有社區傳播風險，但過年期間南北移動，還是必須看北部地區疫情如何，假如以現在桃園、北部零星的本土感染，感染源幾乎都可以溯源，可以稍微放心。市府還是會採取高標準防疫，所以今年過年會提早到廟裡參香或是到各團體拜年，不會發紅包。

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針對是否考慮停止高雄各級學校戶外活動，陳其邁則回應，目前仍在討論學校防疫標準，基本上要保持窗戶通風，用餐要隔板等SOP，學校清消頻率也要再增加。校園戶外教學部分，強烈建議暫時不要到有本土傳染個案縣市，進行跨區戶外活動或旅遊。

陳其邁說，12歲以下學生沒有打疫苗，雖然症狀輕，但沒抗體，傳染力強，回家後可能會傳染給家人。所以假如學校校外教學要前往外縣市，也要有些防疫計畫，包括跟家長的討論、溝通，並讓教育局審核，回來後也要進行自我健康監測。還是不鼓勵進行跨區教學，盡量以高市為主。（編輯：黃世雅）1110115