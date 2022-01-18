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台南歸仁行銷在地美食 鄭怡靜回鄉力挺

2022/1/18 18:33（1/18 18:51 更新）
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台南市歸仁區公所舉辦「美食行銷三部曲活動」，18日辦理抽獎，邀請桌球好手鄭怡靜（左）擔任嘉賓，並加碼捐贈簽名桌球拍。鄭怡靜表示，每次回到故鄉都會吃牛肉湯、薑母鴨等美食，也推薦給大家。（歸仁區公所提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月18日
台南市歸仁區公所舉辦「美食行銷三部曲活動」，18日辦理抽獎，邀請桌球好手鄭怡靜（左）擔任嘉賓，並加碼捐贈簽名桌球拍。鄭怡靜表示，每次回到故鄉都會吃牛肉湯、薑母鴨等美食，也推薦給大家。（歸仁區公所提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市歸仁區公所結合社群網站社團辦理在地美食票選，共有上百店家被提名票選，今天下午邀請歸仁區出身的桌球好手鄭怡靜擔任抽獎來賓，鄭怡靜還加碼捐贈簽名桌球拍響應。

歸仁區公所發布新聞稿指出，公所舉辦「美食行銷三部曲活動」，第一階段從去年10月起結合「我在歸仁的大小事」臉書社團辦美食票選、美食推薦抽好禮等活動，共有100多家業者被提名票選、上百篇美食推薦文，眾多在地口袋名單曝光，早餐、火鍋或甜點「應有盡有」。

歸仁區長魏文貴表示，票選及摸彩已在去年11月17日完成，今天下午進行美食推薦抽好禮活動，特別邀請鄭怡靜抽獎，並推薦家鄉美食，鄭怡靜還加碼捐贈簽名桌球拍及球員卡當抽獎獎品，得獎者名單則公布在公所官網臉書粉絲團。

鄭怡靜表示，每次回到故鄉都會吃牛肉湯、薑母鴨等美食，也推薦給大家。（編輯：謝雅竹）1110118

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