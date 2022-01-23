因應疫情 澎湖宣布停辦多項春節活動

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為降低COVID-19群聚感染風險，澎湖縣政府23日開會後決定取消城隍廟春節一條街活動，縣府新春團拜及新年聯歡、新春嬉遊等活動也一併停辦。圖為往年新春團拜熱鬧演出。（澎湖縣政府提供）中央社 111年1月23日

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（中央社澎湖縣23日電）國內COVID-19疫情變化快速，多縣市出現Omicron確診案例，為降低群聚感染風險，澎湖縣政府今天決定取消城隍廟春節一條街，縣府新春團拜及新年聯歡與新春嬉遊等活動也一併停辦。

澎湖縣長賴峰偉今天邀集各局處召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後宣布，今年春節假期的相關活動幾乎停辦，連最熱鬧的城隍廟一條街活動也停辦。

澎湖縣政府表示，今年因疫情影響，工策會徵詢在地業者進駐城隍廟春節一條街的意願，大都因疫情而意願不高，僅有少數還在觀望，在考量疫情有明顯升溫趨勢，且中央發布多項禁令，縣府決定停辦城隍廟春節一條街，專心防疫工作。

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縣府表示，內政部公布因應春節期間宗教場所及宗教集會活動防疫措施，必須落實實聯制、量體溫及提供洗手及消毒設備，加強環境清消，廟方人員都須接種2劑的疫苗才能進入廟宇，至於難以保持社交距離的遶境、遊行、搶頭香等聚集擁擠人潮的活動，也一律停辦，參與人數超過500人集會須提報防疫計劃，經縣府同意後才准許辦理。

縣府指出，轄內各餐飲場所，昨天起也強制實施實聯制，若餐廳未配合執行且經輔導未改善，禁止提供內用服務，衛生局將加強稽查，各級公職、民代也禁止跑攤，共同為防疫努力。（編輯：李錫璋）1110123