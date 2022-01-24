北市東區地下街等2處開打疫苗 春節專案下午公布

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市副市長蔡炳坤今天視察加開的東區地下街7號廣場接種站時表示，此處量能1天約1000人次、中油中崙球場約1200人次，會看運作情況調整；春節接種專案下午公布。

台北市政府加開2個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗中型接種站，分別是東區地下街7號廣場及中油中崙球場，蔡炳坤上午至地下街視察施打狀況。

蔡炳坤接受媒體採訪時表示，7號廣場空間充裕，施打狀況順利，目前量能先設定1天1000人次，中崙球場約1200人次，因為剛開始運作，會先看看情況，可以的話就再加量；疫苗種類方面，今天上午打BNT疫苗、下午打高端疫苗。

蔡炳坤指出，北市現在11個中型接種站，一期可以提供4萬多人次的施打量能，看後續需求會盡量把量能開出來。

另外，今天是中央第20期疫苗開打，蔡炳坤表示，今天至30日，北市提供超過24萬名額，包含莫德納15萬7000多、BNT7萬5000、高端8900人次，各大醫院特別門診還有2.3萬多的量能。

蔡炳坤說，這是過年前最後1波接種，春節專案將在下午記者會公布，預計提供BNT疫苗，希望讓民眾過個平安好年。（編輯：戴光育）1110124