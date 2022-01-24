疫情衝擊無預警停送北台灣宅配訂單 澎縣府協調

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（中央社澎湖縣24日電）受COVID-19疫情影響，澎湖物流業者無預警停收苗栗以北縣市生鮮配送，澎湖縣政府緊急出面協調，航空公司與貨運業者同意從今天至30日，每日暫提供100件冷凍宅配，以使用者付費模式，協助寄送至北台灣訂戶。

澎湖縣政府表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，本島北部縣市出現確診案例，澎湖區漁會等接到物流業者通知，因疫情及春節爆單因素，取消台北、新北、基隆、新竹、桃園、苗栗等縣市低溫宅配，造成澎湖海鮮宅配業者無法出貨，許多原訂在春節前出貨的訂單受阻，影響業者過年檔次業績。

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澎湖縣政府農漁局、工策會、台北辦公室緊急協調研商對策，並由工策會呂彥璋擔任澎湖端窗口，協助在地業者以空運配送台北松山機場，再由台北辦公室派人協助領貨並交由貨運公司冷鏈宅配。

縣府表示，每件宅配貨品，統一以S105紙箱規格及含保麗龍箱裝置水產冷凍貨品，受理配送24日至29日，配送日為25日至30日，每日暫訂100件，額滿截止，宅配費用由工策會代收，大台北地區（含台北、新北都會區）每件含稅289元、基隆及大台北（深坑、石碇、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、新店、坪林、烏來）偏遠地區含稅336元、桃竹苗含稅368元。諮詢專線請洽澎湖縣工策會06-9212747，或洽工策會總幹事呂彥璋0932815-815。（編輯：黃世雅）1110124