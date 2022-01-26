2例北部本土個案設籍中市 沒有台中足跡

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中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增46例本土個案，其中有2例設籍台中市。台中市長盧秀燕（左）與衛生局長曾梓展（右）下午召開記者會說明，2個案雖設籍台中市，但都沒有台中足跡史。中央社記者郝雪卿攝 111年1月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增46例本土個案，其中有2例設籍台中市，台中市長盧秀燕召開記者會澄清，2個案都沒有台中足跡史，居住、生活及工作都在桃園市。

由於今天中央公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，有2個案設籍台中市，引發市民關切，盧秀燕下午特別召開記者會澄清，2個案雖設籍台中市，但都沒有台中足跡史。

盧秀燕指出，2人近期沒有回台中，所以都被判定為北部確診案例，但市府仍會持續追蹤，包括個案的家人、朋友是否有回台中等相關足跡。她同時呼籲市民，趕緊完成2劑疫苗施打及接種第3劑疫苗，務必落實防疫。

台中市衛生局長曾梓展在記者會中表示，2個案分別設籍台中市大里區及沙鹿區，其中一個案是桃園亞旭公司員工，另1人則在桃園龍潭工作。

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春節連假即將到來，盧秀燕說，雖然台中市目前還未出現本土確診個案，但病毒不長眼，隨著春節人潮流動隨時可能兵臨城下，採取高強度防疫戰備專案，並隨疫情發展，調整或限縮防疫措施，屆時也會透過記者會發布，讓大家了解配合，希望大家都能安心過年。

此外，市府表示，環保局、交通局已經展開「春節防疫清消專案」以人潮眾多地點為首要消毒重點，如交通場站、市場、批發市場等，後續在春節至二二八連假期間，也會到大型公園、觀光景點、廟宇清消，維護台中市民健康，嚴密堅守防疫。（編輯：郭諭儒）1110126