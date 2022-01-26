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防疫優先 嘉市大福興宮取消2/5未婚聯誼活動

2022/1/26 18:07
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）COVID-19本土疫情升溫，嘉義市崎頂大福興宮月老祖廟原訂2月5日舉辦「我愛月老逗陣來作伴」未婚真愛聯誼活動，廟方今天決定取消，並開放已報名的民眾退費。

嘉義市大福興宮總幹事蔡坤章今天接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，且報名參加2月5日（大年初五）未婚真愛聯誼活動的民眾來自全台各地，擔心可能帶來群聚風險，廟方取消今年的活動，未來視疫情發展狀況再評估是否恢復辦理。

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蔡坤章指出，大福興宮月老祖廟往年在春節期間辦理未婚男女聯誼活動，造就許多良好姻緣，今年受到疫情影響，「我愛月老逗陣來作伴」未婚真愛聯誼活動取消，廟方開放已報名的300名民眾退費或轉以添香油錢等方式。

蔡坤章表示，雖然未婚聯誼活動取消，廟方希望民眾趁著春節連假到廟裡求平安、求姻緣，若是於2月1日（大年初一）到廟裡點姻緣燈、光明燈、太歲燈、發財燈的前200名民眾，就額外致贈可愛限量版的虎福帽。（編輯：戴光育）1110126

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