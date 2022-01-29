春節連假防疫 黃偉哲取消廟宇參拜行程

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（中央社記者張榮祥台南29日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續變化，台南市長黃偉哲今天宣布取消於農曆春節連假的廟宇參拜行程，且呼籲市民遵守防疫指引，儘速施打疫苗，建立防護力。

一連9天的春節連假今天揭開序幕，黃偉哲宣布取消他於春節期間的廟宇參拜行程，希望民眾面對疫情戒慎小心，團結守住疫情過好年。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，希望平安度過疫情，但光是希望是不夠的，要看怎麼做；防疫工作應相對嚴謹，台南市204家醫療院所春節期間將提供施打疫苗，大家趕快打疫苗，早一天施打早一天好，千萬不要一直耽擱，對自己對他人都沒有幫助。

台南市政府發布新聞稿指出，台南春節走春宗教場所及宗教集會活動，民眾須全程戴口罩、配合指引、落實實聯制、量體溫、與不特定人保持社交距離。神職人員、執事或其他主持儀式人員，也須全程戴口罩。

另外，禁止民選公職人員、政府官員跑攤；停辦遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，管控人流；民眾進入宗教場所禁止飲食；香客大樓、會館住宿除同住家人外，以1人1室為限。

黃偉哲表示，春節期間各大寺廟人潮聚集，來廟參拜祈福務必配合防疫措施，戶外活動保持社交安全距離，若出現發燒呼吸道症狀者應避免外出，眾神放心，眾人更安心。（編輯：管中維）1110129