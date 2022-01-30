「屏東Come True」看見變化 縣府籲北漂遊子返鄉

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣政府發表施政週年影片，訪談屏東遊子，以遊子主觀視角領略「屏東Come True」變化，未來各方產業園區進駐、醫療院所完工，創造就業機會，歡迎遊子返鄉。

「屏東Come True」5分5秒的影片中，一開始看到3名離鄉背井的遊子各自在不同縣市打拚，並描述著對故鄉的舊有印象與熟悉感，以及因為在外縣市工作甚少回家的現況。

畫面一轉，嶄新的交通轉運站、便捷小黃公車、老校新生重建、偏遠地區教師集中宿舍落成、閒置校舍活化成九如全人照顧園區、大人小孩都愛的共融公園、修復後的勝利星村、縣民公園、屏東縣立圖書館總館、看海美術館等硬體建設，顯示出屏東新穎設備與活化後的空間環境。

看完故鄉屏東的明顯改變，遊子無不驚嘆連連，遊子的家人也出現在影片裡，享受著嶄新環境，表示故鄉環境更舒適、資源也更充足，要孩子不用擔心，好好打拚過生活，令人為之動容。

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屏東縣長潘孟安透過新聞稿表示，縣長初上任時施政主軸就從「以人為本」出發，為妥善照顧縣民生活，除了食、衣、住以外，在行、育、樂、經濟、就業、醫療等方面，都發現財政、交通樞紐不足、交通邊陲化、校舍老舊、偏遠教師異動頻繁等問題，經屏東縣政府團隊7年努力，屏東真的不一樣了，終於讓「屏東Come True」。

「讓屏東從問號變成驚嘆號」潘孟安說，老校新生重建陸續完工，推出各式農業保險，社區關懷據點遍地開花，榮總、義大醫院進駐屏東，屏南4處轉運站持續建構中，看著當初擘劃夢想藍圖，雛型漸成，美夢即將成真。（編輯：戴光育）1110130