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高雄新增5確診 陳其邁：社區風險在控制內

2022/1/30 16:53（1/30 17:12 更新）
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高雄30日新增5名COVID-19本土確診個案，其中1例屬於高雄港傳播鏈，另4人與宜蘭飯店群聚感染有關。（高雄市政府提供）
高雄30日新增5名COVID-19本土確診個案，其中1例屬於高雄港傳播鏈，另4人與宜蘭飯店群聚感染有關。（高雄市政府提供）
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄今天新增5名COVID-19本土確診個案，其中1例屬於高雄港傳播鏈，另4人與宜蘭飯店群聚感染有關。高雄市長陳其邁強調，社區風險在控制內，不用過度擔心。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會表示，新增5案多為大寮區某幼兒園群聚案，或接觸者以同住家人為主，都在匡列隔離範圍裡。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天中央公布高雄新增5例，其中案18823屬於高雄港傳播鏈，是舊案18775的同住接觸者，匡列採檢陽性。

另4例與宜蘭飯店旅遊史有關，潘炤穎說，案18820、18821、18822是舊案18771與18749就讀的大寮區某幼兒園同學，其中有1人是同樓層、不同班同學；案18824則是18771同住家人。

陳其邁表示，市府持續擴大篩檢，高雄港中島管制區共篩檢1萬6591人，PCR檢驗陽性10人，希望觀察到2月9日，若沒新個案，就表示港區相對安全。

社區篩檢站部分，除原本的西岸碼頭、臨海新村、前鎮漁民中心、國軍岡山醫院篩檢站，昨天多了小港區中天寶殿也設置篩檢站，中天寶殿共篩檢967人都陰性；旗津社區也未出現陽性。

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陳其邁說，篩檢站會提供快篩試劑，方便民眾帶回家篩檢，市府也會和里長或衛生所、區公所協調，配置方便領取快篩試劑地點，供民眾取用。

陳其邁並表示，高雄市防疫旅館房間數有6500間，量能足夠。至於春節觀光景點管制部分，商圈、市場、景點等會加強查核防疫措施。對於許多活動，會視情況動態管理，也要求商圈等務必做好人流管控、落實戴口罩等防疫措施。（編輯：唐聲揚）1110130

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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