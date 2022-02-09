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迎接開學 林智堅籲孩子當天身體不適留家裡休息

2022/2/9 12:49（2/9 13:31 更新）
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新竹市長林智堅（前右）9日到新科國中視察校園清消工作時表示，新竹市環保局將在11日前為69所學校公共空間完成清消工作，教室則由老師做清潔，加強防疫，共同守護孩子們的健康。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月9日
新竹市長林智堅（前右）9日到新科國中視察校園清消工作時表示，新竹市環保局將在11日前為69所學校公共空間完成清消工作，教室則由老師做清潔，加強防疫，共同守護孩子們的健康。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）即將開學，新竹市長林智堅今天呼籲家長這幾天要格外關心孩子健康，做好自我健康管理，若孩子在開學當天有身體不適、發燒症狀，建議家長讓孩子留在家裡休息。

林智堅上午到新科國中視察校園清消工作時接受媒體聯訪表示，新竹市國小、國中、高中及非營利幼兒園有69所將於11日開學，市府環保局、教育處與各校校長近日都在為各項防疫工作加緊準備。

林智堅說，竹市環保局將在11日前為69所學校公共空間完成清消工作，教室則由老師做清潔，會要求各校在開學當天做好孩童入學防疫動線。

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林智堅說，家長這幾天要格外關心孩子健康，做好自我健康管理，若孩子在開學當天有身體不適、發燒症狀，建議家長讓孩子留在家裡休息，若進到校園有發燒症狀，也會第一時間做妥善安置，並通知家長把孩子帶回。

被問到竹竹合併的進度，林智堅指出，目前正緊鑼密鼓邀請專家學者、社會賢達及對大新竹關心的相關團體，於近期成立「大新竹專案辦公室」，也期待立法院在下個會期開會時，朝野各政黨能正視大新竹人生活的權益，好好討論地制法修正案。（編輯：李錫璋）1110209

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