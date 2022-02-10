高中以下11日開學 基隆73所校園完成清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高中以下學校及幼兒園11日將開學，基隆市環保局及各區清潔隊協助完成73所公私立學校及市立幼兒園等校園內外與公共區域環境清潔消毒，確保校園安全，讓師生安心返校上課。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）高中以下學校明天開學，基隆市政府已完成73所學校消毒，且打滿2劑疫苗教職員覆蓋率達99％，第3劑覆蓋率近70％，市府已安排12日專案為教職員施打第3劑疫苗。

基市府教育處今天發布新聞稿表示，環境保護局及各區清潔隊已協助完成73所公私立學校及市立幼兒園等校園和戶外公共區域消毒，並請各校加強清潔消毒教室、師生常接觸物品及學生交通車等區域，確保校園環境衛生安全，讓師生安心返校上課。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育處防疫工作小組要求各校用餐時維持用隔板，每日落實量體溫和通報，定期盤點防疫物資。目前各校防疫物資充足，設備都定期維護。

教育處表示，基隆市長林右昌要求教育處於開學日抽查各校，確保學校防疫工作落實，市府與學校會持續關注中央發布疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，建立安全、健康學習環境，如果有停課情形，各校也已做好線上教學準備工作。（編輯：李明宗）1110210