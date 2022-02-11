揪團認購千袋台南紅蔥頭 挺農民助弱勢創多贏

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）因疫情影響餐飲生意，致使餐廳用量銳減、盤商收購意願與價格偏低。台南市長黃偉哲今天發起認購，數量共1000袋的在地紅蔥頭，並贈予弱勢家庭「挺農民、助弱勢」。

台南紅蔥頭在農曆春節前後進入盛產期，但今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少外出用餐，餐廳紅蔥頭使用量銳減，影響盤商收購意願，導致價格偏低。

黃偉哲今天發起認購活動，由財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會認購1000袋在地紅蔥頭。除呼籲民眾及企業以實際認購，黃偉哲不忘提醒料理時加入一味「紅蔥頭」，增添相挺在地農民濃濃人情味。

黃偉哲表示，紅蔥頭產量最多的縣市就在台南，價格下跌直接影響農民生計，市府採取具體作為，包括中央配合地方加強收購，並加工成食品拉長保存期限，延長銷售壽命。

其次拋磚引玉，感謝企業相挺，鼓勵更多人來響應認購；另外，也呼籲消費者愛用，認名台南生產紅蔥頭，避免購買產地不明的進口紅蔥頭，維持產銷秩序、保障消費者權益、穩定農民收益，創造多贏局面。

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農業局長李建裕說，南市府年前即啟動紅蔥頭加工收購，首批加工收購額度200噸已於農曆年前用罄，農業局隨即增加收購額度至800噸，並協商加工業者，以成本價以上金額赴產地收購。未來將輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施，調節紅蔥頭產銷，除啟動收購加工計畫及加強行銷以外，將與農糧署共同採取相關措施，平穩紅蔥頭價格。

農業局今天新聞稿表示，台南為紅蔥頭重要產區，主要種植於沿海地區，氣候條件佳且土宜，所生產的紅蔥頭香氣濃郁，顆顆圓潤飽滿，品質優異。紅蔥頭除了能夠拌炒爆香外，也能加工為紅蔥醬、紅蔥酥等，看似不起眼的食材配角，是台南眾多小吃中不可或缺提味秘方。（編輯：黃世雅）1110211