隆田文資園區磚牆白斑 文資處：歷史痕跡

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）正式開幕營運不久的「隆田ChaCha文化資產教育園區」成為台南新興景點，近來有遊客反映園區紅磚牆上有白斑，懷疑是油漆殘留，園方則澄清是早期鹽倉建物「白華」結晶歷史痕跡。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，近來有民眾反映隆田ChaCha園區紅磚牆上佈滿白點，以為是興建或整修過程不慎殘留下的油漆痕跡，園區緊急回應是誤會一場，牆上「白華」結晶是珍貴的歷史痕跡。

台南市文資處指出，早年台灣製鹽總廠為了鹽產的鐵路轉運，於1958年起在隆田車站設置鹽倉，存放七股鹽場與北門鹽場產製的散裝鹽，而早期鹽場所生產的粗鹽，會先以「鹽鐵」運往堆置場包裝後，接著由「糖鐵」運到隆田鹽倉存放，再由「台鐵」接運到高雄港外銷出口，在台灣鹽業發展外銷市場期間，隆田儲運站具重要地位。

台南市文資處指出，因為鹽倉是紅磚水泥造建築，因濕度較高，使牆面的水泥砂漿吸附水氣，經化學作用後形成「白華」結晶鹽，這些經歲月交替後留下的歷史遺跡，成為園區保留四鐵共構的特色，也造就建物獨特美感。

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台南市文化局長葉澤山表示，園區內有幾處建物是經登錄具文化資產身分的歷史建築，包括台鹽辦公廳舍、宿舍以及位於園區最南側的鹽倉，這些倉庫過去主要用來儲放散裝鹽，每倉估計可容納約300至400公噸，屋頂梁柱都是採用台灣檜木。

葉澤山表示，這些歷史建築經修復後，台鹽辦公廳及宿舍再利用成為園區遊客服務中心及行政辦公室，4棟鹽倉則作為台南市考古遺物典藏空間，存放台南地區出土的考古遺物。（編輯：黃世雅）1110213