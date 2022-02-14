設計師等染疫案匡列多人 新北採檢都陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市昨天公布1名設計師及3幼童染疫，嘉聯益電子廠3移工隔離陰轉陽，匡列接觸者採檢，新北市長侯友宜今天表示，匡列多人採檢都是陰性，直到28日仍是疫情觀察期間。

侯友宜昨天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會宣布新增7例確診，1例本土確診個案是設計師，過年期間返回高雄出現不適症狀；嘉聯益電子廠集中隔離的外籍移工3例陰轉陽；高雄砂石廠家人染疫延伸的3例小朋友居家隔離採檢陽性。

由於設計師足跡曾跨雙北捷運、搭客運到台中，外界關注。侯友宜今天出席市政活動時接受媒體聯訪表示，設計師個案過年期間多待在高雄，新北共匡列15人，採檢全部是陰性。

至於因高雄砂石廠家人染疫延伸的小朋友，連帶林口區某國中及國小預防性停課14天並匡列79人，侯友宜表示，79人採檢全陰性；嘉聯益電子廠部分，擴大採檢2000多人，除了3人陰轉陽，目前無新增個案。

侯友宜表示，新北市目前沒有新增個案，但對疫情仍是戰戰兢兢，新北市的傳播鏈雖然大部分已釐清，但仍不認為疫情已穩定，從春節過後到2月28日期間仍會密切觀察變化，全力防疫。（編輯：唐聲揚）1110214