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竹市蓋建華市民活動中心 打造北歐風木造玻璃屋

2022/2/17 16:35（2/17 16:51 更新）
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新竹市建華市民活動中心17日開工，將打造出北歐風格木造玻璃屋，為竹市首座低碳建築的活動中心，市長林智堅（前右3）致詞表示，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底完工。中央社記者郭宣彣攝 111年2月17日
新竹市建華市民活動中心17日開工，將打造出北歐風格木造玻璃屋，為竹市首座低碳建築的活動中心，市長林智堅（前右3）致詞表示，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底完工。中央社記者郭宣彣攝 111年2月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）新竹市建華市民活動中心今天開工，市長林智堅致詞表示，將打造成北歐風木造玻璃屋，未來，將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底完工。

新竹市政府提供新聞資料表示，建華市民活動中心以低碳、永續為理念，運用可循環再利用的木構、鋼構建材、引進自然光玻璃帷幕，打造出北歐風格木造玻璃屋，為竹市首座低碳建築的活動中心。

林智堅會中表示，新竹市有122里，全市共有76處市民活動中心，感謝議會支持，讓市府投入逾新台幣7億元興建或改建26處市民活動中心，其中部分里因過去長期面臨無用地可興建問題，市府透過校園空間活化，為里民集會找合適空間運用。

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市府表示，建華市民活動中心將有挑高斜屋頂，也設計調節氣溫功能，斜屋頂可隔熱，降低空調負荷；煙囪能有自然通風換氣功能。另外，還有東西向走廊深簷，可遮擋夏季烈日及暴雨，提供舒適半戶外空間。

建華里長徐良芳表示，建華里過去僅在舊車棚以鐵皮屋，作為環保教室及巡守隊等活動空間，不僅空間狹小，還面臨土地為新竹縣所屬，長期有拆屋還地的隱憂。如今，將有新的市民活動中心，里民們都很開心又很期待。（編輯：李錫璋）1110217

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