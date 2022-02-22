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疫情14/300

新北增4人確診 男童疑住阿姨家表哥姨丈染疫

2022/2/22 15:39（2/22 16:20 更新）
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新北市府表示，22日新增4例確診，都是居隔期間陰轉陽，與北市用餐、KTV聚會相關。（新北市府衛生局提供）
新北市府表示，22日新增4例確診，都是居隔期間陰轉陽，與北市用餐、KTV聚會相關。（新北市府衛生局提供）
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府表示，今天新增4例確診，都是居隔期間陰轉陽，與北市用餐、KTV聚會相關，對社區影響不大，也無公共足跡。其中，三重的幼兒園男童疑因住宿阿姨家致阿姨家人確診。

市政府衛生局今天下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，案20217、20218、20234都是案19927（台北市餐廳KTV群聚案確診的三重區某幼兒園男童）的家人，分別住在蘆洲區及三重區。

衛生局說，男童因為任職台北市旅行社的母親，要前往台東縣出差，2月15日前往蘆洲區的大阿姨家住宿一晚；男童確診後，相關親人都被匡列居家隔離。

遭匡列居家隔離的接觸者，17日採檢PCR都是陰性，其中，有大姨丈（案20217、30多歲男性）、大表哥（案20218、10歲男童）、小阿姨（案20234、30多歲女性）3人，都在居隔第5天分別出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，2度採檢確診，收治專責病房治療。

衛生局說，案20233為住在新店區30多歲男性，為台北市餐廳與KTV確診案20100的家人，17日遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，居隔第5天出現發燒、肌肉痠痛症狀，2度採檢PCR轉為陽性，Ct值為15.25，收治專責病房隔離治療。

衛生局長陳潤秋表示，以上4例確診個案都是在居隔第5天陰轉陽，對社區影響不大，並沒有公共足跡，相關接觸者先前都已遭匡列，無新增匡列者。（編輯：李錫璋 ）1110222

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