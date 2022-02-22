梨山邊坡崩塌造成電桿滑落 台電寒雨中完成搶修

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連日降雨，台中市和平區梨山地區22日發生邊坡崩塌，造成電桿滑落，壓倒停在路旁的遊覽車，台電公司據報後出動工程人員上山搶修。（台電公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）連日降雨，梨山地區今天發生邊坡崩塌，造成電桿滑落，壓到停在路旁的遊覽車，台電公司據報後出動工程人員上山搶修，在持續低溫大雨中於下午5時多完成搶修復舊作業。

台電公司指出，由於上午省道台7甲線57公里處有大片邊坡滑落，造成土石流失、電桿滑落，導致拉扯電桿斷裂，壓損停放路邊的遊覽車。

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台電人員接獲通報後，立即緊急加派人員、機具上山進行搶修工作；台電台中區處今天共派出16名工作人員、升空車3輛、挖土機1台及吊車3輛；現場共計折斷電桿2支，高、低壓線路損壞超過100米，由於搶修現場持續低溫且大雨不斷，使得搶修工作更加困難且危險。

在事故現場指揮搶修作業的台電梨山服務所長賴吉宏表示，上午的電桿壓到遊覽車事故，所幸並沒有造成人員受傷，也沒有影響民眾的供電及道路交通；不過，因為山坡邊坡滑動嚴重，台電電桿也有部分流失的狀況，所以台電加快進行搶修作業，順利在下午5時多完成搶修工作。（編輯：陳仁華）1110222