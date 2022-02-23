林智堅新竹校園巡迴演講 首站返母校竹東高中

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新竹市長林智堅（中）啟動新竹校園巡迴演講活動，23日首站回到他的母校、新竹縣竹東高中，鼓勵學子築夢踏實，只要開始就能改變。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市長林智堅啟動新竹校園巡迴演講，今天首站前往他的母校、新竹縣竹東高中，分享上任7年推動市政的心路歷程，鼓勵學子築夢踏實，只要開始就能改變。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，市長林智堅今天起展開「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，採日本綜藝節目「校園瘋神榜」的方式，鼓勵學生勇敢「告白」。

林智堅校園巡迴演講首站回到母校竹東高中，有學生問「大新竹合併後竹東高中補助會不會變多？」林智堅肯定的回應「一定會變多」；另有學生問林智堅高中時有沒有談戀愛，林智堅說「初戀就是在竹東高中」，引起現場學生熱烈歡呼。

林智堅演講時以年輕人關注的戀愛話題切入，分享新竹市區的護城河、隆恩圳、波光市集、新竹公園、東門城廣場等地，用輕鬆方式推廣政績。

林智堅說，新竹這座城市近年的改變，只要生活在這的民眾都會感受到；他提醒現場學弟妹現階段課業最重要，勉勵大家「開始就能改變，一定要充滿夢想與熱情，一定要逐夢踏實。」

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林智堅表示，他去年提出大新竹合併升格倡議，因半導體產業在新竹非常重要，但過去地方政府對產業了解不夠，他也特地到清華大學上課，向教授們請益。

林智堅指出，民國79年時的新竹市長就提出要蓋輕軌，30年來新竹輕軌從未啟動，他上任後爭取到中央經費，並完成輕軌可行性評估研究，現在正在等新竹縣政府規畫，他強調，大新竹合併升格，讓事權統一、有效率，更能有足夠預算和經費蓋輕軌。（編輯：李錫璋）1110223