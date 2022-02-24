原物料上漲又遇鴨荒 中市業者凍漲共體時艱

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國內鴨禽市場受飼料漲價衝擊，出現鴨荒問題，台中知名烤鴨餐廳業者表示，一直以來與多家供應商合作，暫時還沒有缺鴨問題，產品目前已連3年未漲價，將會繼續凍漲，直到撐不下去為止。中央社記者郝雪卿攝 111年2月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）蛋荒問題還未緩解，國內又逢鴨隻供應不足，加上國際局勢動盪，原物料也喊漲，台中市2家知名業者香烘焙坊及「柴火」烤鴨餐廳今天都宣布持續凍漲，共體時艱。

近2年來餐飲業者先是遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情，勉力苦撐，今年以來，又遇到原物料上漲，有多家知名業者如春水堂等都已調漲商品價格。

農曆春節前發生蛋荒問題，台中市知名烘焙業者香烘焙坊老闆鄭淵斌接受中央社記者採訪時表示，烘焙成本近年來不斷升高，不但麵粉漲了約10%、進口奶油大漲約20%，包裝耗材更漲了近60%。

鄭淵斌指出，烘焙品製作成本狂升，毛利率下降到個位數，但考量到經濟景氣低迷，只能咬牙自行吸收，麵包3個100元、4個100元已經連續5年未漲，今年繼續凍漲，價格不變。

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為減少成本及人力支出，鄭淵斌說，不但自己捲起袖子做麵包，就連兒子、媳婦、女兒全都跳下來幫忙，女兒還得充當司機南來北往全台送貨，3月上旬更將進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點，展開異業結盟。

另，國內鴨禽市場受飼料漲價衝擊，出現鴨荒問題，柴火烤鴨執行長洪克良表示，光是今年1月到現在，櫻桃鴨就漲了20%，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨量都只有5成，還好柴火一直以來與多家供應商合作，暫時沒有缺鴨問題。柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨已經連續3年未漲價，將會繼續凍漲，直到撐不下去為止。（編輯：陳仁華）1110224