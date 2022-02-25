汐止阿嬤生病屋內堆回收物 志工助清出起居空間

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市汐止1名老婦生病，住處囤積資源回收物無力整理。七星社福中心結合新北市福德關懷協會動員志工，清出3車次垃圾車的回收物，騰出空間讓阿嬤的小孫女可生活起居及唸書。

新北市政府社會局七星社福中心主任周培仙今天告訴中央社記者表示，從事資源回收的汐止區某老婦人因病痛纏身，社工除協助申請身心障礙證明與中低收入戶身分，也連結輔具資源、不定期關懷提供營養品。

周培仙表示，阿嬤的丈夫與大兒子已往生，自從阿嬤生病後，二兒子要肩負照顧責任，無法協助資源回收，將物品堆置在屋內；因此，特別請新北市福德關懷協會動員志工協助清運整理。

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福德關懷協會理事長黃鏡堂透過新聞稿指出，協會從事急難救助也募集物資幫助案家。阿嬤屋內的廢棄物堆積如山行動困難，且老鼠、蟑螂流竄影響健康衛生。志工花了半天時間，共清理出3車次垃圾車的量由環保局清運。

汐止區忠孝里里長丁彥伶表示，阿嬤處境令人同情，每週會提供午餐便當供其全家食用，七星社福中心社工與阿嬤的小孫女就讀學校社工，一起連結外部資源，協助住家裝設自來水，解決民生問題。清出資源回收物後，小孫女也才有空間可以唸書。（編輯：戴光育）1110225