屏東枋寮蓮霧出現落果農損 疑不堪天氣冷熱交替

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣枋寮地區農會總幹事鄭晏昕今天表示，屏東近期氣候早晚溫差大，已接獲部分農民反映蓮霧有落果等農損狀況，目前走訪果園統計災情中。

鄭晏昕接受中央社記者電訪時指出，寒流來襲前，農民都會依照高雄農改場的防寒害建議，例如將土壤加濕或以帆布覆蓋保溫。近期接獲部分農民反映蓮霧有落果、裂果的狀況，實際災情狀況，仍持續關注。

民主進步黨立委莊瑞雄服務處發布新聞稿表示，有接獲民眾陳情反映農損情況，今天現勘農損狀況，也聯繫農委會主委陳吉仲，反映屏東蓮霧園的農損慘狀，陳吉仲允諾盡全力幫助蓮霧果農度過難關。

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民進黨立委鍾佳濱服務處發布新聞稿指出，今天前往勘查農損狀況時，發現蓮霧落果狀況嚴重，有的掉在地上好判斷，但有的是套袋後仍掉落在袋內，從外觀看不太出來災損程度，因此即便後續中央農政單位來勘災時，也有苦說不出。

民進黨立委周春米服務處發布訊息表示，枋寮蓮霧如同先前的芒果，同樣受極端氣候影響，從寒流到炎熱，導致落果情形，接獲民眾反映後，立即釐清災損程度，以利後續救助機制進行。（編輯：戴光育）1110227