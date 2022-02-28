屏東枋寮蓮霧落果 專家研判紅頭期遇溫差大

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東枋寮鄉蓮霧落果嚴重，今天農業改良場蓮霧專家賴榮茂到場會勘，研判是蓮霧果實正在發育的紅頭期，遇到溫度變化太大。

屏東枋寮鄉黃姓蓮霧農向中央社記者說，寒流過後又接著大太陽直射，導致蓮霧不堪冷熱交替，尚未成熟的蓮霧落在套袋裡，近6分的果園，有一半以上的蓮霧欉出現嚴重落果的狀況，無奈只能重新拾起還堪用的套袋，「成本能省一點是一點」。

農業改良場蓮霧專家賴榮茂指出，落果狀況，研判是最敏感的果實發育紅頭期，遇到溫度的高低變化太大導致。

民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱也紛紛接獲果農陳情，趕往現場現勘，希望有相關農損的果農，盡快拍照並向公所申報災況。（編輯：黃世雅）1110228