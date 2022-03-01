高市民進黨議員初選 老幹新枝爭取35人提名

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高市民進黨市議員提名初選作業即將舉行，在拚議會席次過半考量，將提名35人。市黨部主委趙天麟說，只要登記參選人多於選區提名名額且協調不成，都將以初選程序決定提名人選。

趙天麟表示，民進黨選對會日前認同高雄市黨部執委會建議提名35人，3月2日中執會將議決確認。民進黨要力拚高雄市議會席次過半，才能力挺市長陳其邁連任施政大刀闊斧加速邁進。現任、新人皆需一律接受民意洗禮，期勉黨內老幹、新枝努力爭取民眾認同，通過初選成為民進黨議會過半最強戰隊。

趙天麟強調，民進黨並未有現任優先提名制度，資深與新人都得一起拼初選民調。他以1選區的「大旗美選區」為例，有現任林富寶，以及已表態的4名新人，合計5人角逐預計提名的2席名額。趙天麟也以此例說明有媒體對於民進黨有「現任優先」報導並不正確。

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依民進黨高雄市黨部今天新聞稿，民進黨2022年直轄市議員提名初選已排訂日程，3月2日中執會議決各選區提名名額，並決定登記費、保證金及民調費數額。

3月14日發布選舉公告、公告候選人登記日期及必備事項，3月21日至3月25日於各縣市黨部受理擬參選人領表、登記。4月11日至5月31日為黨內初選民調期間，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單。（編輯：孫承武）1110301