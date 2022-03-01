加強邊境管制 1日起進高雄港國際船舶須有篩檢報告

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄今天無新增COVID-19本土個案，不過高雄市長陳其邁今天說，因國際疫情未歇，仍要加強邊境管制，今天起進入高雄港國際航線船舶，均須提供全船船員PCR或快篩報告。

陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會表示，高雄今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，中油等群聚感染案已滿14天觀察期，社區風險低。雖然北部仍有零星感染，但以目前疫調匡列措施，疫情應可控制在一定範圍內。

不過因應國際疫情，陳其邁宣布加強邊境管制措施，3月1日起，進高雄港的國際航線船舶，須提供全船船員PCR或快篩報告，也嚴格要求船員不得與登船人員接觸；如果篩檢發現陽性，將採全船隔離14天或全員更替、全船清消等方案。

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此外，3月1日起，中央也有多項防疫鬆綁措施，包括免戴口罩時機如拍照、運動、致詞、錄影、直播及農漁牧空曠場地、山林海邊、三溫暖等。賣場也不另要求人流管制、開放試吃，雙鐵開放飲食，宴席可逐桌敬酒、電影院開放飲食等。

陳其邁並指，要全體免疫，最重要還是疫苗施打率，3月3日起，將針對65歲以上長輩施打疫苗發放通知書，長輩可依通知前往指定地點施打；另為鼓勵社福類移工踴躍接種，完成接種第1、2劑疫苗將送200元禮券，第3劑送禮品。（編輯：陳仁華）1110301