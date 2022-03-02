遏阻酒駕 台南市實施公開重大酒駕事件資訊

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市政府今天宣布實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，適時主動公開重大酒駕肇事的事故資訊，以遏阻酒駕的威脅風險。

台南市政府今天發布新聞稿指出，道路交通管理處罰條例今年1月28日修正公布第35、35-1條條文，增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、相片及違法事實，但因尚需相關行政作業時間才能實施，台南市長黃偉哲指示應於法令上路前有更積極作為，才能回應廣大民眾對用路安全的期待。

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交通局表示，基於保護台南市民及用路人交通安全的公益正當目的及彌補新法上路實施前空窗期，市府今天起實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，適時主動公開重大酒駕肇事事故資訊。

「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」公開的資訊，主要是以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關相片，適時公布於交通局網站，讓酒駕者有所警惕，且提醒民眾行經酒駕事故路段更小心。（編輯：卞金峰）1110302