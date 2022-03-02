119值勤遇胞兄OHCA心沉重 感謝民眾CPR救回一命

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新竹縣消防局勤務指揮中心小隊長郭進財2日表示，去年值勤時，剛好碰上哥哥郭生元工作時倒地失去呼吸心跳，他感謝指揮中心同仁透過線上指導民眾CPR，以及光明分隊同仁快速接手處置，才讓哥哥生命得以延續。圖為郭生元（中）康復後特別向救護人員致謝。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月2日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣消防局勤務指揮中心小隊長郭進財今天表示，去年值勤時碰上哥哥郭生元OHCA（到院前心肺功能停止），他感謝同仁線上指導民眾進行CPR，並現場接力救回哥哥生命。

新竹縣消防局今天發布新聞稿指出，去年9月，郭生元工作時倒地失去呼吸心跳，同事打119求救，經電話指導替郭生元進行CPR，4分鐘後救護人員到場接手，並以電擊1次後，恢復心跳，送醫後康復。

郭進財表示，當時案發剛好是他輪值，聽到一旁的同事在指導民眾按壓CPR時，竟發現是自己的哥哥，內心非常沉重。他很感謝指揮中心同仁，透過線上指導民眾CPR，以及光明分隊同仁快速接手處置，讓哥哥生命得以延續。

郭生元說，他對倒地之前的事完全沒印象，而被送至加護病房47天後，今天能順利康復，很感謝現場民眾以及消防人員幫忙。

郭生元的妻子郭李秋蘭說，她感謝所有幫助丈夫的好心人，未來也會學習CPR，讓自己有能力以自己的雙手，拯救別人的生命。

光明分隊代理分隊長李均祈表示，當天到場時，已有民眾幫他按壓CPR，同仁接手後持續心外按壓並以AED監測，在電擊1次後準備進行插管時，感受到郭生元脈搏的跳動。

李均祈表示，CPR是暫時取代心臟部分的功能，心臟如同幫浦，將氧氣和營養透過血液帶到身體的各個器官，一旦心臟停止時，愈早做CPR，患者的存活率愈高。（編輯：李錫璋）1110302