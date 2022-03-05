腦麻孩子穿上禮服 盛裝走秀甜笑好幸福

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屏東縣腦性麻痺服務協會與禮服公司合作，為腦麻孩子盛裝打扮，換上禮服的腦麻孩子展現自信笑容走在紅毯上，直說「好漂亮、好幸福」。中央社記者李卉婷攝 111年3月5日

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣腦性麻痺服務協會與禮服公司合作，為腦麻孩子盛裝打扮走秀，孩子笑得開心，直說「好漂亮、好幸福」，腦麻者即使身體不便，仍積極建立自我成就感和社會價值。

屏東縣腦性麻痺服務協會理事長呂震斌致詞指出，讓社會看到腦性麻痺孩子的需求，激發更多人對腦麻的關愛與幫助，傳達正向能量注入民眾心中，腦麻者即使身體不便，仍積極建立自我的成就感和社會價值。

呂震斌說，每個人都喜歡追求美美的服裝、樣子，孩子臉上點上妝容、換上禮服，這會是永生難忘，也跨越身體障礙，看到更美的人生風景。

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長期關懷腦性麻痺者的東港安泰醫療社團法人醫療團今天也為活動提供醫療協助，榮譽院長蘇清泉出席活動表示，身心障礙小孩都是社會的寶貝，有時比較沒有機會跟外界接觸，藉由活動展現自我，也與社會互動。

這場「呼朋引伴身障者婚紗自在秀」活動，邀請禮服公司為腦麻者裝扮，臉上點上妝容、換上禮服，腦麻孩子展現自信笑容走在紅毯上，感受民眾熱情歡呼。（編輯：郭諭儒）1110305