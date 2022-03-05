金門模範婆媳表揚活動同台 楊鎮浯陳玉珍過招
2022/3/5 14:28（3/5 15:57 更新）
金門縣111年度模範婦女暨模範婆媳表揚活動5日舉行，縣長楊鎮浯（左）獻花給國民黨立委陳玉珍（右），盛讚陳玉珍是立法院典型女力。中央社記者黃慧敏攝 111年3月5日
（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）金門縣政府今天表揚模範婦女、婆媳，縣長楊鎮浯和立委陳玉珍同台。楊鎮浯盛讚陳玉珍是立法院典型女力，並獻花給她；陳玉珍則建議楊鎮浯為夫人準備宵夜，展現性別平權。
金門縣111年度模範婦女、模範婆媳表揚活動上午在金湖飯店太武宴會廳舉行，楊鎮浯致詞時表示，女性付出時比男性不會計較，總是默默付出；感謝金門女性不只撐起半邊天，也因為有妳們，金門有過去、有現在，而且會有更美好的未來。
楊鎮浯表示，社會改變，婦女角色也不斷改變，在各個領域扮演更重要角色，各個領域也看到女力抬頭；他以陳玉珍為例，在立法院就是最典型的女力，獲得大家的肯定。
接著陳玉珍致詞時表示，男女雖然先天體力有差別，時代在變，觀念和行動力也需改變，在金門這個相對傳統的社會裡，希望男性能做的工作，女性也能勝任。她說，縣長夫人幫縣長煮宵夜，表現傳統婦女精神，以後若縣長為夫人準備宵夜，將是金門性別更平權時。
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陳玉珍不排除角逐下屆金門縣長，她與楊鎮浯兩人近來的互動，因而備受外界關注。楊鎮浯今天在頒獎活動中獻花給夫人張婭玲後，接著也獻給陳玉珍，讓陳玉珍頗感意外，有些尷尬地收下。
會中表揚14名模範婦女和5對模範婆媳，縣府並利用機會宣導「性別平權」。楊鎮浯、陳玉珍等人手持「打破性別高牆，搭起平等橋梁」、「不要性別歧視，因為各有本事」等看板，呼籲家事宜由家人一起做；性別不再是職業選擇的阻力，男孩女孩都應勇敢逐夢，盡情發揮潛力，共同讓金門成為性別平等的島嶼。（編輯：郭諭儒）1110305
金門縣111年度模範婦女暨模範婆媳表揚活動5日舉行，縣長楊鎮浯（左4）、國民黨立委陳玉珍（右4）等人手持看板宣導「性別平權」。中央社記者黃慧敏攝 111年3月5日
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