「親愛的，我在」新書6日座談 劉櫂豪邀作者分享

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）立法委員劉櫂豪邀請台東在地知名作家齊萱6日舉辦新書座談，除分享齊萱新書「親愛的，我在」，並以2人對談方式分享彼此人生故事。

劉櫂豪今天告訴中央社記者，「親愛的，我在」是齊萱的第306本書，今年1月底發行，齊萱在創作這本書前人生的路上遇上重重困難，除了她罹患癌症，她的母親健康狀況也不太穩定，齊萱最終克服困難，並把這段日子的經歷寫成「親愛的，我在」新書，展現勇敢奮鬥面對生命的精神。

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劉櫂豪說，他與齊萱是很多年的好朋友，一路走來感謝齊萱始終支持相挺，他非常喜歡閱讀，十分敬佩齊萱多年堅持推廣閱讀節目。這次邀請齊萱分享奮鬥的過程，辦理新書分享座談會，報名前50名的朋友可獲贈「親愛的，我在」1本。座談會時間為3月6日下午3時在台東市南豐鐵花棧。

劉櫂豪表示，齊萱本名胡洲賢，畢業於國立成功大學外國語文學系，台東在地作家，也是廣播電台主持人，齊萱期盼有更多人像她一樣喜歡閱讀，所以她在電台開設1個關於閱讀的廣播節目，每年齊萱都要為節目的經費四處張羅，節目至今已經17年了。（編輯：戴光育）1110305