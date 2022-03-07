停電致遺體險退冰 高市殯葬處：輔導私人業者備電

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）303全台大停電，高雄市議員黃捷接獲一名喪子之痛的母親陳情，因停電擔心寄棺室兒子遺體化掉。高雄市殯葬處坦承，確實有私人殯葬業者沒備用電源，將輔導備有備用電源。

黃捷4日在臉書上PO文「南部人的無奈，台電知道嗎？」她指出，3日上午9時起高雄停電整整12小時，接到民眾不斷陳情。最令人心疼的是喪子之痛媽媽陳情因為斷電，兒子遺體在殯儀館旁一處禮儀公司寄棺室快要退冰，頻頻問起「電什麼時候才會來，很擔心遺體化掉」。

黃捷表示，針對寄存遺體恐因停電化掉，已要求高雄市政府民政局務必輔導民營業者供應備用電源，讓市民無論使用公、私立場地，都不必擔心電力問題。

黃捷說，中北部3日午前都已復電，大概很難想像停電12小時到底對生活、民生、經濟造成多大不便。身為高雄民代，她懇請全台灣人審慎看待用電，更該聽見南部人的心聲，多一份同理心。

黃捷不滿指出，高雄是發電比較多的地方，結果送電卻是最慢。高雄人不是次等公民，長期南電北送，去年4個公投，高雄已經用「不同意」最高票表達對南北供電失衡的怒吼，而當意外發生時，高雄卻還是首當其衝得承擔斷電、斷水災難！

她質疑，一個人為疏失就讓全台遭殃，電網系統脆弱到不可思議，竟沒有任何分階段防堵機制，也沒有任何風險分散機制。「一定會追究到底，要求台電全面檢討，還給高雄人一個交代！」

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對此，高雄市殯葬管理處4日原本透過新聞稿指出，針對興達電廠開關場事故造成全台無預警停電，殯儀館平時預應方案，停電當下備用發電機立即運作，冷凍櫃、火化場及禮廳都正常運作。停電期間一殯及二殯民眾治喪都順利完成，期間也沒接獲民眾反映。

不過，殯葬處昨天再補充說明，經調查確實有私人業者沒有備用電源，治喪事宜茲事體大，為避免衍生意外與喪家發生糾紛，甚至延宕治喪事宜。殯管處將輔導私人業者應有預應方案，平時即應有備用電源，在發生停電時能及時供電。（編輯：郭諭儒）1110307