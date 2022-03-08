升格人父有感轉任家防官 程啟瑋保護婦幼獲表揚

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新北市長侯友宜（中，白衣者）8日上午到新北市政府警察局表揚16名績優家防官，他表示，警政機關守護婦幼安全，尤其對兒虐家暴事件要特別關心，期待婦女及孩子們一起在新北市快樂成長。（新北市政府警察局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月8日

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）因升格人父，派出所警員程啟瑋毅然擔任家防官，7年來印象最深是在茫茫人海中找到失學方姓女童，讓她重回校園。程啟瑋今年入圍衛福部紫絲帶獎，今天獲新北市長侯友宜表揚。

今天是38婦女節，新北市長侯友宜上午到新北市政府警察局表揚16名績優家防官，他會前接受媒體聯訪時表示，警政機關守護婦幼安全，尤其對兒虐家暴事件要特別關心，期待婦女及孩子們一起在新北市快樂成長。

16名績優家防官中，海山警分局防治組警員程啟瑋從警16年，原本是派出所員警，因執勤過程看到許多兒虐家暴案，加上女兒出生讓他深有感觸，7年前決心擔任家防官，扛起第1線保護婦幼工作。

程啟瑋會前接受媒體聯訪，他分享印象最深是協尋方姓女童未就學案，因女童父母非常排斥公權力介入，也不太與外界互動，一開始如同大海撈針般困難重重，最後透過女童父親停車資訊、臉書發文、逐戶查訪等多管齊下，成功找到女童。

程啟瑋對工作的執著，讓他入圍今年衛生福利部第8屆紫絲帶獎，為國內保護服務工作最高榮譽。

程啟瑋說，感謝家人無怨無悔支持和守候，成堅強後盾；他也呼籲若遇到家暴事件，要勇敢站出來，很多受害者心存再給一次機會念頭，但暴力只會越來越嚴重，接受保護資源才能終結暴力循環。（編輯：郭諭儒）1110308