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長者接種疫苗可領500元禮券 台中3/17加開快打站

2022/3/8 14:23
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）中央流行疫情指揮中心宣布，10日起65歲以上長者接種第1、2、3劑COVID-19疫苗都能獲得500元禮券。台中市政府今天表示，17日加開1日快打站，供65歲以上長者接種莫德納疫苗。

台中市長盧秀燕在市政會議中指出，參考國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情經驗，在英國長者未接種疫苗死亡率，相較接種3劑疫苗者染疫死亡率高達7.9倍、香港未接種疫苗死亡率相較接種2劑疫苗者死亡率高達6倍以上。

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盧秀燕表示，雖然台中市長者目前第1、2、3劑接種率皆高於全國平均值，為守護長者，決定在17日開設快打站，提供65歲以上長者市民接種莫德納疫苗。

台中市衛生局指出，65歲以上長者10日起接種第1、2、3劑可以領價值新台幣500元禮券，65歲以下民眾在31日前接種第1、2劑可以領200元禮券，籲符合接種資格民眾把握機會儘速接種，保護自己也保護家人。（編輯：郭諭儒）1110308

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