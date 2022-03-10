培育科技人才 智泰科技捐高市逾7億元人工智慧軟體

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智泰科技公司董事長許志青（右）10日捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校，1965套、總市價達新台幣7億8600萬元的「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，高雄市長陳其邁（中）代表受贈。中央社記者曾以寧攝 111年3月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）智泰科技公司今天捐贈高雄市國高中職價逾7億元的「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，並攜手高科大成立高雄VisLab AI人才培訓中心，培育在地智慧科技人才，厚植學子競爭力。

為響應高雄市加速邁向高科技產業智慧城市、厚植學子學習能力與競爭力，智泰科技公司今天捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校，1965套、總市價達新台幣7億8600萬元的「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，並攜手國立高雄科技大學成立高雄VisLab AI人才培訓中心。今天在高市府舉行軟體捐贈、人才培訓中心授牌記者會，由市長陳其邁代表接受捐贈。

陳其邁致詞表示，非常謝謝智泰科技捐贈軟體，過去AI課程幾乎都是在書面紙本教授，這次有應用軟體加入，相信對各級學校同學在AI領域的學習會有非常大的幫助。這次人才培訓中心成立，也提供在地學子應用與學習AI知識的機會、打造在地智慧科技產業人才培育基地，搭配市府積極加速5G AIoT、半導體產業鏈2大發展主軸，協助高雄市由傳統工業城市轉型為高科技的智慧城市。

智泰科技董事長許志青說，為普及AI教育，這次除捐贈VisLab AI圖像辨識工具軟體外，更與高雄科技大學合作，成立南部第一座VisLab AI人才培訓中心，培育在地智慧科技產業人才與師資，期望將AI教育深耕於高中職與國中校園；未來更會舉辦AI競賽、研習營以及師資培訓班等活動，以提升AI普及率與國際競爭力。

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高雄科技大學校長楊慶煜表示，高科大學術領域幾乎涵蓋台灣所有重要產業，包含精密製造、機電整合、智慧製造、資通訊科技等，也都是高科大的重點發展項目，期望透過VisLab AI人才培訓中心的成立，強化高雄在地產業人才培育量能，替升級中的高雄在地產業、半導體聚落及橋頭科學園區的開發打上一劑強心針。

智泰科技表示，「VisLab AI圖像辨識工具軟體」是一套操作簡單的AI訓練工具，具有深度學習影像檢測功能，搭配訓練、標記與驗證等工具，可達成辨識、分類圖像及檢測物體是否有瑕疵、瑕疵位置與大小等功能，有助於國中學生職業興趣試探和高中職學生AI圖像辨識應用學習，以及與產業需求接軌。（編輯：陳仁華）1110310