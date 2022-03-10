視障者搭公車更友善 北市再增5條路線可預約

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市交通局表示，民國108年起試辦以台北好行App輔助視障者搭公車，現有8條路線可預約到站，今年將再增加5條；而台北好行App結合有聲號誌路口也將再增8處，助視障者過馬路。

台北市交通局發布新聞稿表示，視障者搭公車時無法得知是不是要搭的班次、停靠位置、是否到站等，低視能者則無法被得知需要協助；對駕駛而言則是不知道乘客中有沒有視障者，開啟廣播也兩難。

交通局表示，為構建友善無障礙交通環境，自108年起開始試辦在「台北好行App」設計視障者使用介面及語音報讀功能，可無礙查詢雙北600餘條公車路線資訊。

此外，App並提供預約上下車通知及常用路線功能，目前有8條路線、共243輛公車可透過此功能，將資訊透過車機通知公車駕駛，並於公車站設置定位點，讓視障者能更友善搭乘公車。

而在視障者過馬路方面，交通局說，北市共有187處有聲號誌，但視障者很難找到啟動有聲號誌的按鈕及得知確切綠燈時間，有些市民覺得有聲號誌音量過大，市府也難以決定要不要開啟。

為協助視障者過馬路，110年起也在承德庫倫、酒泉大龍2處路口，試辦台北好行App結合有聲號誌功能，視障者可透過App自動觸發有聲號誌，手機並會報讀行人剩餘綠燈時間及路口資訊。

交通局指出，111年預計再增加5條公車路線及增加8處路口，持續蒐集使用者回饋意見進行App功能優化，提供弱勢民眾搭乘公車及過馬路更友善環境。（編輯：張芷瑄）1110310