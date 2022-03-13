趙天麟尋求高市黨部主委連任 許智傑：評估參選中

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）民進黨高市黨部主委5月改選，立委許智傑說，地方勸進他參選的聲音很多，他會審慎評估。現任主委、立委趙天麟則說會尋求連任，也盼黨內同志將初選視為兄弟登山，勿操作假議題。

趙天麟是湧言會的代表性成員，許智傑則被視為新潮流菊系，兩大派系在年底市議員選舉均推出不少新人。正值初選競爭階段，趙天麟遭質疑黨務不中立。

民進黨高市黨部主委選舉將於5月底舉行，許智傑今天接受媒體訪問表示，目前地方不滿市黨部及勸進他參選的聲音很多，他仍在審慎評估中。

許智傑說，希望市黨部有一名中立客觀的主委，以輔選市長陳其邁高票連任及民進黨在高市議會過半為目標，而非只是為了壯大自家派系，黨部資源運用有所偏頗。

對於黨務中立遭質疑，趙天麟回應說，這根本是假議題，市黨部在諸多事件的處理都扮演黨公職最佳後盾，而直轄市市議員提名主責權在中央黨部，地方黨部沒有中不中立的問題。

趙天麟說，市黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，他日前就曾為其他派系參選人錄音推薦，可惜批評者所屬派系沒有尋求助選，卻一味批評，希望勿於初選階段，用假議題製造紛爭。

趙天麟表示，他擔任主委後，從罷免前高雄市長韓國瑜、市長補選到要努力拚議會席次過半，市黨部一直致力提高政黨形象與擴大支持度，至今黨員人數已破5萬人，舉辦親子藝文活動也吸引許多中間選民參加。

趙天麟說，如今理想及政見目標已走到最後一哩路，所以他會尋求主委連任，也希望黨內同志能將黨內初選視為兄弟登山，勿再操作假議題。（編輯：黃世雅）1110313