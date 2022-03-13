因阿嬤愛吃百香果 張義鑫醉心研究創繁育中心

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化青農張義鑫因為阿嬤喜歡吃百香果而投入研究，靠著自學一點一滴累積種植技術，如今更成立百香果繁育中心，提供果農優質種苗，並透過縣府創業補助與輔導，強化品牌行銷。

曾投入種苗繁殖工作的張義鑫長期進行百香果相關改良研究，迄今約17年，他進一步在埤頭鄉開設百香果繁育中心於今天開幕，彰化縣長王惠美到場祝賀並頒獎勵金、補助金共新台幣69萬元，盼鼓勵更多青年發揮創意，返鄉、留鄉創業。

張義鑫獲彰化縣青年創業獎勵金30萬元、彰化縣智慧農業設施補助金39萬元。王惠美致詞時說，設籍彰化縣18歲到45歲青年，並參加創業研習課程達30小時，就可提案申請青創獎勵，最高30萬元；另外，縣府推廣智慧農業，有意將現有農業設施導入智慧化監控，可來電縣府智慧農業推廣中心04-7531694，有專人評估解說。

青農張義鑫說，從小家境不好，四處打工賺錢，後來接觸農業，有一次在三合院前空地種百香果，左鄰右舍看到百香果成熟便摘來吃，因為結果量少，阿嬤要吃百香果時已經沒得吃，他因而開始研究如何提升產量，加上阿嬤鼓勵，靠著自學一點一滴累積種植技術。

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張義鑫表示，從事百香果產業具17年經驗，專研百香果種苗培育與嫁接技術，並成立百香果繁育中心，提供農民優質的百香果種苗，也透過縣府創業補助與輔導，強化品牌行銷，公司也配合政策推廣食農教育，孩童可來此觀察播種、發芽、栽植、結果，是農遊好場所。

埤頭鄉農會總幹事王宋民說，百香果每分地產值約10萬元，是種水稻的2.5至3倍，張義鑫相當有前瞻性，成立百香果繁育中心，有好的種苗培育，後續果農種植管理就相對輕鬆，且這處繁育中心加入休閒農場行列，可增進埤頭鄉產業觀光內涵。（編輯：陳清芳）1110313